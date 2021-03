Spezia | Estevez positivo al Coronavirus

Advertising

buoncalcio : #SerieA, Estevez positivo: terzo caso nello Spezia - DiMarzio : Il calciatore dello #Spezia è risultato positivo all’ultimo tampone - serieAnews_com : ??#Spezia, #Italiano perde il centrocampista ??#Estevez è asintomatico - ProfidiAndrea : ?? ?????????????????? - Terzo caso di positività al #COVID19 nello #Spezia ???? Si tratta del centrocampista argentino Nahuel… - internewsit : Coronavirus, Nauhel Estevez dello Spezia è risultato positivo - -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Estevez

LA- Brutte notizie per loche, dopo quella di Ivan Provedel , "incassa" la quarta positività al Coronavirus nel suo gruppo squadra: si tratta del centrocampista argentino Nahuel, che va ad aggiungersi al ...Un nuovo positivo al Covid - 19 in casa. Si tratta di Nahuel. Si tratta del terzo calciatore della prima squadra dopo Provedel e un altro calciatore il cui nome non è ancora stato rivelato. Come comunicato dal club, il ...LA SPEZIA - In casa Spezia c'è da fare i conti con la quarta positività al Coronavirus nel gruppo squadra: si tratta del centrocampista argentino Nahuel Estevez, che va ad aggiungersi a Ivan Provedel, ...LA SPEZIA - Brutte notizie per lo Spezia che, dopo quella di Ivan Provedel, "incassa" la quarta positività al Coronavirus nel suo gruppo squadra: si tratta del centrocampista argentino Nahuel Estevez, ...