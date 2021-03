(Di mercoledì 17 marzo 2021)cattive notizia in casa. Il centrocampista Nahuelè infatti risultatoal-19: si tratta del quartonel Gruppo Squadra dei liguri, dopo Provedel, un calciatore non comunicato e un membro dello staff,lui anonimo: "LoCalcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuelè risultato. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo".caption id="attachment 1109021" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA Sport Press.

Advertising

ItaSportPress : Spezia, altre brutte notizie: anche Estevez positivo al Covid - - GianScudieri : Nell'ultima giornata solo Atalanta-Spezia e Bologna-Samp hanno visto un tempo effettivo superiore ai 60' e sono due… - Don_Villar14 : @Alessan25709324 @filippoASR1927 Lo Stoccarda ha un progetto come tutte le altre squadre in Bundes, in serie a se f… - FilippiGeo : @2000fallito @1000_best @riccardosanna14 @Mania48Mania53 Quando andavo alle superiori a Spezia gli scioperi e le al… - _smpdr : @signori_massimo vedi noi facciamo partite perfette e poi ne facciamo altre inguardabili ..... vedi col benevento c… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia altre

... non è che l'arrivo di Letta cambi le situazioni sui territori', spiega invece Pandolfo: da... che tengono le redini del partito anche in virtù di accordi passati concomponenti, come Area ...Inspiegabile , perché poteva faremille cose ma non quella. Imperdonabile, perché a quel ... Perché il tecnico in conferenza pre -ha svelato: ' Vogliamo crescere in un ruolo delicato come ...GENOVA - Emergenza infortuni per lo Spezia in visto dello scontro salvezza di sabato alle 18 al Picco con il Cagliari di Semplici. Due giocatori aquilotti di certo non recupereranno in tempo, si tratt ...Non è un buon momento per M’Bala Nzola, rientrato a fine febbraio dopo un infortunio alla caviglia sinistra che gli ha fatto saltare sei partite, ed ora nuovamente colpito da un problema fisico. La na ...