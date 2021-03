Spettacolo sotto choc, accoltellato alla gola: è in gravissime condizioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il regista Alain Françon è stato accoltellato oggi in strada a Montpellier, nel sud della Francia, ed è ora ricoverato in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17 marzo, poco dopo le 11:30 nel centro della cittadina francese vicino alla chiesa Saint-Roch. Un uomo ha avvicinato il 76enne regista teatrale e lo ha colpito con alcuni fendenti lasciandolo esanime e in una pozza di sangue sul marciapiede. Dopo l'allarme lanciato da altri passanti, Alain Françon è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale universitario di Montpellier dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico di emergenza. Ora è ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Dalle prime notizie trapelate, il due volte vincitore del premio Molière, ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il regista Alain Françon è statooggi in strada a Montpellier, nel sud della Francia, ed è ora ricoverato ingravi. L'aggressione è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 17 marzo, poco dopo le 11:30 nel centro della cittadina francese vicinochiesa Saint-Roch. Un uomo ha avvicinato il 76enne regista teatrale e lo ha colpito con alcuni fendenti lasciandolo esanime e in una pozza di sangue sul marciapiede. Dopo l'rme lanciato da altri passanti, Alain Françon è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale universitario di Montpellier dove è statoposto a un intervento chirurgico di emergenza. Ora è ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata. Dalle prime notizie trapelate, il due volte vincitore del premio Molière, ...

