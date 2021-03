Speranza: la campagna va avanti, verso accelerazione, pressing su aziende e Ue (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Abbiamo la massima fiducia', dice il ministro della Salute che, nell'audizione parlamentare, promette interventi normativi per coinvolgere infermieri e farmacie nelle somministrazioni. Ma soprattutto ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'Abbiamo la massima fiducia', dice il ministro della Salute che, nell'audizione parlamentare, promette interventi normativi per coinvolgere infermieri e farmacie nelle somministrazioni. Ma soprattutto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Gli eventi non incrinano la fiducia, la campagna vaccini va avanti' #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Il rapporto rischi-benefici per il vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Mi aspetto una nota… - fattoquotidiano : Speranza: “Massima fiducia, la campagna di vaccinazione va avanti. Per accelerare favoriremo impegno di farmacie e… - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: 'Il rapporto rischi-benefici per il vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Mi aspetto una nota dell'… - LenaPoros : RT @Agenzia_Ansa: 'Il rapporto rischi-benefici per il vaccino di AstraZeneca è nettamente a favore dei benefici. Mi aspetto una nota dell'… -