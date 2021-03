Speranza: “La campagna dei vaccini va avanti, sono l’unica vera arma”. Il video (Di mercoledì 17 marzo 2021) Speranza: “La campagna dei vaccini va avanti, sono l’unica vera arma” Milano, 17 mar. (askanews) – “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere la stagione difficile che stiamo vivendo, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell’arma più importante di cui disponiamo”. Così ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza presentando le linee programmatiche del suo dicastero di fronte alle commissioni riunite Affari Sociali di Camera e Senato. “L’interruzione temporanea e precauzionale delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca avvenuta in vari Paesi europei è stata frutto di confronto prima di agenzie ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021): “Ladeiva” Milano, 17 mar. (askanews) – “Il governo italiano considera ila primachiave per chiudere la stagione difficile che stiamo vivendo, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina in nessun modo la nostra fiducia nell’più importante di cui disponiamo”. Così ha detto il ministro della Salute Robertopresentando le linee programmatiche del suo dicastero di fronte alle commissioni riunite Affari Sociali di Camera e Senato. “L’interruzione temporanea e precauzionale delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca avvenuta in vari Paesi europei è stata frutto di confronto prima di agenzie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Gli eventi non incrinano la fiducia, la campagna vaccini va avanti' #ANSA - fattoquotidiano : Speranza: “Massima fiducia, la campagna di vaccinazione va avanti. Per accelerare favoriremo impegno di farmacie e… - rtl1025 : ?? 'L'auspicio è che già da domani arrivino rassicurazioni per rilanciare la campagna di #vaccinazione. Nel secondo… - glc2406 : Chiamare ' eventi avversi' la morte delle persone è raccapricciante! - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'L'auspicio è che già da domani arrivino rassicurazioni per rilanciare la campagna di #vaccinazione. Nel secondo trimestre a… -