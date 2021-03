Speranza brancola nel buio: «Su AstraZeneca aspetto già domani risposte per andare avanti» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roberto Speranza annuncia le linee del ministero della Salute. Tanti sogni e, per il momento, nessuna certezza. «Quanto avvenuto nei Paesi Ue non incrina la fiducia nell’arma fondamentale per contrastare il Covid. La campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare con le dosi a nostra disposizione». Speranza è intervenuto alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato. Nel suo intervento ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero e ha affrontato il tema della pandemia di Covid-19 e delle vaccinazioni. «Auspichiamo già domani risposte confortanti su AstraZeneca». Speranza: «Arriveranno 50 milioni di dosi» «Già domani dal Comitato di sicurezza dell’Ema potremmo avere le rassicurazioni per superare difficoltà delle ultime ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Robertoannuncia le linee del ministero della Salute. Tanti sogni e, per il momento, nessuna certezza. «Quanto avvenuto nei Paesi Ue non incrina la fiducia nell’arma fondamentale per contrastare il Covid. La campagna di vaccinazione vae dovrà accelerare con le dosi a nostra disposizione».è intervenuto alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato. Nel suo intervento ha illustrato le linee programmatiche del suo dicastero e ha affrontato il tema della pandemia di Covid-19 e delle vaccinazioni. «Auspichiamo giàconfortanti su».: «Arriveranno 50 milioni di dosi» «Giàdal Comitato di sicurezza dell’Ema potremmo avere le rassicurazioni per superare difficoltà delle ultime ...

