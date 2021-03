Speranza: “Auspichiamo rassicurazioni dall’Ema, in Italia campagna vaccinale prosegue” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo stop dell’Italia ad AstraZeneca, arrivato lunedì, ha rallentato la campagna vaccinale del Paese. Il ministro della Salute Roberto Speranza però assicura: “La campagna di vaccinazione va avanti e avrà un’accelerazione con l’arrivo di 50mln di dosi nel secondo trimestre”. Domani sarà una giornata decisiva per capire se potrà riprendere la somministrazione di AstraZeneca: “Auspichiamo già domani rassicurazioni dall’Ema”, ha affermato ancora Speranza, intervenuto alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato sulla situazione della pandemia di Covid-19. Lo stop momentaneo del vaccino anglo-svedese, ha detto il ministro, è “arrivato dopo casi trombosi di giovani vaccinati in Germania“. Ha aggiunto: “Quanto avvenuto nei Paesi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo stop dell’ad AstraZeneca, arrivato lunedì, ha rallentato ladel Paese. Il ministro della Salute Robertoperò assicura: “Ladi vaccinazione va avanti e avrà un’accelerazione con l’arrivo di 50mln di dosi nel secondo trimestre”. Domani sarà una giornata decisiva per capire se potrà riprendere la somministrazione di AstraZeneca: “già domani”, ha affermato ancora, intervenuto alle Commissione riunite Affari sociali di Camera e Senato sulla situazione della pandemia di Covid-19. Lo stop momentaneo del vaccino anglo-svedese, ha detto il ministro, è “arrivato dopo casi trombosi di giovani vaccinati in Germania“. Ha aggiunto: “Quanto avvenuto nei Paesi ...

