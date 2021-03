Space Jam 2, ancora polemiche su Lola. La golfista attacca il regista: “Le hai tolto la femminilità” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La star del golf Paige Spiranac dice di essersi “offesa molto” per il cambiamento di aspetto di Lola Bunny in Space Jam 2 che ha suscitato già molte polemiche. L’attesissimo film, noto anche come Space Jam: A New Legacy, vedrà come protagonista il campionissimo dei Los Angeles Lakers, LeBron James, chiamato ad unirsi con la Tune Squad. Nel primo film, che ebbe un grande successo al botteghino, il protagonista principale fu la leggenda dei Chicago Bulls, Michael Jordan. Al suo posto ci sarà proprio LBJ, assieme ad alcuni dei più famosi Looney Tunes, come Bugs Bunny e Lola. LEGGI ANCHE => Lola Bunny senza seno e con i fianchi allargati in Space Jam 2: la polemica corre su Twitter Tuttavia, questi mesi che precedono l’uscita del film – prevista per il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 marzo 2021) La star del golf Paige Spiranac dice di essersi “offesa molto” per il cambiamento di aspetto diBunny inJam 2 che ha suscitato già molte. L’attesissimo film, noto anche comeJam: A New Legacy, vedrà come protagonista il campionissimo dei Los Angeles Lakers, LeBron James, chiamato ad unirsi con la Tune Squad. Nel primo film, che ebbe un grande successo al botteghino, il protagonista principale fu la leggenda dei Chicago Bulls, Michael Jordan. Al suo posto ci sarà proprio LBJ, assieme ad alcuni dei più famosi Looney Tunes, come Bugs Bunny e. LEGGI ANCHE =>Bunny senza seno e con i fianchi allargati inJam 2: la polemica corre su Twitter Tuttavia, questi mesi che precedono l’uscita del film – prevista per il ...

