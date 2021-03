Sorteggio quarti di finale e semifinali Champions League 2020 2021 in tv | canale | orario | diretta tv e streaming

(Di giovedì 18 marzo 2021) E’ tutto pronto per i sorteggi deidie delledi.Ilverrà effettuato venerdì 19 marzo a Nyon (Svizzera) presso la Casa del Calcio Europeo. Ladelinizierà alle 12:00. Tra le squadre qualificate aici sono Borussia Dortmund, Liverpool, Porto e Paris Saint-Germain, Manchester City e Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea. Le sfide di andata deisi giocheranno il 6/7 aprile, mentre il ritorno il 13/14 aprile. Per le, andata il 27/28 aprile e ritorno 4/5 maggio. Ilsarà visibile insu Sky Sport ...

