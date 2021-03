Sony | il nuovo obiettivo per fotocamere con autofocus preciso e super effetto bokeh

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sarà disponibile sul mercato a partire da aprile. Si tratta di unprofessionale, ideale anche per girare video in alta ...

Advertising

tuttoteKit : #Sony: ecc il nuovo speaker wireless SRS-XB13 #SRSXB13 #tuttotek - MangaForevernet : ? Haven - Sony fonda un nuovo team di sviluppo ? ? - CeotechI : RT @CeotechI: Sony presenta oggi HT-S40R, un nuovo impianto audio ad alte prestazioni... - #sony #soundbar #hometheater #cinema #surround #… - megamodo : Sony presenta FE 50 mm F1.2 GM (modello SEL50F12GM), il nuovo obiettivo full-frame della serie G Master che offre a… - arenna71 : RT @LucaCiarlaMusic: Maredifollia, Il nuovo singolo del violinista Luca Ciarla, è da oggi disponibile su tutti gli store digitali. Ascoltal… -

Ultime Notizie dalla rete : Sony nuovo

Sarà disponibile sul mercato a partire da aprile. Si tratta di un obiettivo professionale, ideale anche per girare video in alta ...Perfetto per guardare film e godersi la musica, l'home cinema del colosso giapponese è dotato di un design completamente ...Si chiama Haven ed è un team indie fondato da Jade Raymond a Montreal. Si tratta di uno studio interno a Sony PlayStation che svilupperà giochi in esclusiva ...Sony cerca di rispondere a diverse esigenze con il suo nuovo sistema home theater HT-SR40R:una soluzione con soundbar, subwoofer e canali posteriori wireless, di facile installazione e suono immersivo ...