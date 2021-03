Sony | ecc il nuovo speaker wireless SRS-XB13

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 marzo 2021)presenta SRS-e dimostra che tutta la potenza di EXTRA BASSTM può stare in unoultracompattopresenta oggi SRS-, unocompatto e portatile in grado di diffondere il suono virtualmente ovunque.diffonde un audio incredibile in qualsiasi contesto. Compatta ma solida, la struttura è provvista di una cinghietta multiuso che consente di appendere il dispositivo allo zaino, al polso o persino all’ombrellone, nelle calde giornate di sole. Posizionandolo al contrario, in un punto rialzato, emetterà una cascata di note travolgenti. Le dimensioni contenute permettono di portaredavvero dappertutto, per accompagnare ogni momento della vita con la giusta colonna sonora. Sonorità ...