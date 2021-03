Sono diffidente | ma vorrei non fosse così

Leggi su dilei

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Non mi fido delle persone, non lo faccio mai. E questa è una di quelle abitudiniintrinsecamente radicata dentro di me che non ricordo nemmeno quando o perché ho iniziato a farlo, a non fidarmi, a non affidarmi agli altri. Forsestati i continui tradimenti e quelle grandi e gigantesche delusioni che porto dentro come un fardello troppo pesante da sopportare. La verità è che un giorno, tanto tempo fa, miconvinta che non importava cosa io facessi o quanto mi comportassi bene. Alla fine, chiunque mi avrebbe tradita e delusa. Perché è il mondo va, perché le persone prima o poi lo fanno, inevitabilmente. Fanno qualcosa di stupido, altre volte rasentano la crudeltà, ma questo ti manda in frantumi. Iostata fatta a pezzi. Forse è per questo che alzo i muri e mantengo le distanze, ...