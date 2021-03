“Sono a pezzi”. Alessandro Borghese, la brutta notizia: “Ho preso il Covid”. Le sue condizioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non sta bene il povero chef Alessandro Borghese che come tanti italiani ha contratto il Covid e ha annunciato sui social di essere chiuso e isolato nel suo ‘bunker’. Il noto chef e personaggio televisivo racconta ai followers i sintomi pubblicando nelle stories di Instagram una sorta di diario della malattia e della quarantena: “Sono tutto acciaccato, ossa rotte, testa che mi gira…ma Sono anche fortunato, va bene così”, spiega negli ultimi filmati. Ha detto: “Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che Sono qui da quando ho preso il Covid… Niente febbre per il momento, che dire, Sono tutto acciaccato, ossa rotte, la testa che mi gira…”, dice ai followers. Poi con la nota ironia aggiunge: “Ma almeno, la natura ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non sta bene il povero chefche come tanti italiani ha contratto ile ha annunciato sui social di essere chiuso e isolato nel suo ‘bunker’. Il noto chef e personaggio televisivo racconta ai followers i sintomi pubblicando nelle stories di Instagram una sorta di diario della malattia e della quarantena: “tutto acciaccato, ossa rotte, testa che mi gira…maanche fortunato, va bene così”, spiega negli ultimi filmati. Ha detto: “Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno chequi da quando hoil… Niente febbre per il momento, che dire,tutto acciaccato, ossa rotte, la testa che mi gira…”, dice ai followers. Poi con la nota ironia aggiunge: “Ma almeno, la natura ...

