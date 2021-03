Sondaggi politici SWG | Letta piace al 75% degli elettori PD

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Unoargomentipiù caldi nelle ultime settimane, dopo le dimissioni di Zingaretti da segretario del PD, è la leadership e la situazione interna di quel partito. Secondo idi SWG quello che è avvenuto con il gesto di Zingaretti è il segno di una spaccatura profonda nel partito e di visioni molto diverse. La pensa così il 49%italiani, il 75%attuali del PD, e il 65% di quelli che lo erano. Per il 22%, che scende al 14% e al 18% negli altri due segmenti è stata una presa d’atto di una gestione inefficace. E solo per l’11% è la conseguenza dell’aver puntato troppo su Conte. Percentuale che scene al 5% tra gliattuali del PD e sale al 14% tra gli ex, per esempio i ...