Sondaggi politici elettorali oggi 17 marzo 2021: il Pd torna a crescere con Enrico Letta e sorpassa il M5S (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 17 marzo 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Gli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7 mostrano che con l’elezione di Enrico Letta a segretario il Pd è risalito in seconda posizione dopo il vertiginoso crollo delle ultime due settimane. I dem negli ultimi sette giorni hanno guadagnato lo 0,8 per cento: non sufficiente a tornare alle percentuali di un mese fa, quando circa il 20 per cento degli intervistati avrebbe scelto il Pd in caso di elezioni, ma abbastanza per sorpassare Fratelli d’Italia e il M5S, che nel frattempo registra il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021)17– Gli ultimielaborati da Swg per il TgLa7 mostrano che con l’elezione dia segretario il Pd è risalito in seconda posizione dopo il vertiginoso crollo delle ultime due settimane. I dem negli ultimi sette giorni hanno guadagnato lo 0,8 per cento: non sufficiente are alle percentuali di un mese fa, quando circa il 20 per cento degli intervistati avrebbe scelto il Pd in caso di elezioni, ma abbastanza perre Fratelli d’Italia e il M5S, che nel frattempo registra il ...

Advertising

nemo0703 : RT @Gioia_8: Sintesi dei sondaggi politici degli ultimi giorni: Italia Viva, vegeta. - Apollue : RT @AntonelloAng: @RaiSport Ricordate i sondaggi e i tweet , le disamine di ex arbitri, commentatori politici e sportivi per questi falli d… - Gioia_8 : Sintesi dei sondaggi politici degli ultimi giorni: Italia Viva, vegeta. - francescoargon1 : RT @AntonelloAng: @RaiSport Ricordate i sondaggi e i tweet , le disamine di ex arbitri, commentatori politici e sportivi per questi falli d… - Torex1979 : RT @AntonelloAng: @RaiSport Ricordate i sondaggi e i tweet , le disamine di ex arbitri, commentatori politici e sportivi per questi falli d… -