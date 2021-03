Sole a catinelle: tutto quello che c’è da sapere sul film con Checco Zalone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sole a catinelle: trama, cast, trailer, streaming del film su Canale 5 Questa sera, mercoledì 17 marzo 2021, va in onda su Canale 5 in prima serata il film Sole a catinelle, divertente commedia del 2013 con Checco Zalone, in onda in prima serata dalle 21.20. La pellicola diretta da Gennaro Nunziante è la terza che ha come protagonista il comico pugliese. Ma qual è la trama del film? Di cosa parla? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama Checco Zalone, emigrato meridionale, vive a Venezia da più di trent’anni. Stanco della monotona vita da cameriere, Checco decide di lasciare il lavoro ma, disgraziatamente, lo stesso giorno sua moglie Daniela (Miriam Dalmazio) viene ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021): trama, cast, trailer, streaming delsu Canale 5 Questa sera, mercoledì 17 marzo 2021, va in onda su Canale 5 in prima serata il, divertente commedia del 2013 con, in onda in prima serata dalle 21.20. La pellicola diretta da Gennaro Nunziante è la terza che ha come protagonista il comico pugliese. Ma qual è la trama del? Di cosa parla? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama, emigrato meridionale, vive a Venezia da più di trent’anni. Stanco della monotona vita da cameriere,decide di lasciare il lavoro ma, disgraziatamente, lo stesso giorno sua moglie Daniela (Miriam Dalmazio) viene ...

Advertising

fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda il film campione d'incassi con #CheccoZalone #SoleACatinelle - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 va in onda il film campione d'incassi con #CheccoZalone #SoleACatinelle… - federicovizo87 : RT @IlBomma: Oggi è tipo il Valhalla del Prime in tv stasera: - Green Book - Sole a catinelle - Edge of Tomorrow - Blade Runner 2049 -… - Andrea751201 : RT @IlBomma: Oggi è tipo il Valhalla del Prime in tv stasera: - Green Book - Sole a catinelle - Edge of Tomorrow - Blade Runner 2049 -… - IlBomma : Oggi è tipo il Valhalla del Prime in tv stasera: - Green Book - Sole a catinelle - Edge of Tomorrow - Blade Ru… -