Sofia Goggia | “La mia seconda Coppa del Mondo di specialità | è meritata Orgogliosa del rientro”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha vinto ladel2021 di discesa libera. L’azzurra, capace di imporsi in quattro gare in questa stagione, ha potuto festeggiare in seguito alla cancellazione delle Finali di Lenzerheide a causa del maltempo. La bergamasca, presentatasi in Svizzera per difendere il primo posto in classifica nonostante fosse reduce da un infortunio, non ha dovuto inforcare gli sci per difendersi dall’assalto delle padrone di casa Corinne Suter e Lara Gut su cui aveva 70 e 97 punti di vantaggio. La Campionessa Olimpica diha così messo le mani sullaSfera di Cristallo nella disciplina veloce e ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della Fisi: “La sveglia è arrivata prestissimo, intorno alle 5.10, perché la giornata si annunciava intensa fra prova e ...