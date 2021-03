Simona Ventura salvata da un’amica ha scoperto della polmonite (Foto) (Di mercoledì 17 marzo 2021) Simona Ventura sta bene, sempre meglio, sa di essere stata fortunata perché contagiata dal covid non ha avuto sintomi ma tra le pagine della rivista Oggi la conduttrice racconta qualcosa in più (Foto). Simona Ventura è stata molto fortunata, racconta che deve tutto a una sua amica, è lei che l’ha salvata anche se solo con una telefonata. I consigli in questo periodo di pandemia sono spesso utili, le esperienze di chi ha già vissuto il covid direttamente o indirettamente e ancora di più la preparazione di medici pronti ad aiutare. La conduttrice oggi più che mai pensa che gli angeli esistano davvero e uno è proprio la sua amica che l’ha chiamata dal Brasile. Simona Ventura DOPO LA LASTRA AI POLMONI Stava per partire per Sanremo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 marzo 2021)sta bene, sempre meglio, sa di essere stata fortunata perché contagiata dal covid non ha avuto sintomi ma tra le paginerivista Oggi la conduttrice racconta qualcosa in più ().è stata molto fortunata, racconta che deve tutto a una sua amica, è lei che l’haanche se solo con una telefonata. I consigli in questo periodo di pandemia sono spesso utili, le esperienze di chi ha già vissuto il covid direttamente o indirettamente e ancora di più la preparazione di medici pronti ad aiutare. La conduttrice oggi più che mai pensa che gli angeli esistano davvero e uno è proprio la sua amica che l’ha chiamata dal Brasile.DOPO LA LASTRA AI POLMONI Stava per partire per Sanremo ...

