Simeu | gruppo lavoro per integrazioni documento Agenas su pazienti Covid

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non solo “una protesta” ma anche “un contributo reale e concreto”.– Società Italiana di Medicina Emergenza-Urgenza – ha organizzato undiinterno per fornire un’analisi completa, utile a ottenere e pubblicare i migliori risultati possibili dopo aver analizzato “Criteri di appropriatezza per i setting assistenziali di gestione deiaffetti da-19”, recentemente pubblicato dae averne evidenziato in una lettera le carenze e anche gli errori. Nelprodotto da“non si è tenuto conto di una parte fondamentale del percorso di cura dei-19”.si è quindi “resa disponibile a collaborare con il ...