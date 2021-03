Si può giocare a padel dal 15 marzo con il nuovo decreto? Zona rossa e arancione (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ultimo decreto ha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del padel, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative al padel saranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in Zona rossa, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni in Zona rossa a partire da lunedì 15 marzo dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ultimoha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative alsaranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni ina partire da lunedì 15dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di ...

Advertising

diavolisempre : @Orli19831 puo entrare nel 2 tempo. bennacer se sta bene penso lo fara giocare. anche oer mettere minuti nelle gamb… - Massimi63361824 : Siamo alla fine del ciclo tedesco della EU. A partire dai vaccini si costruirà una nuova Europa anche riguardo a pa… - Massimi18840475 : @Akiro75 @alessandricci Il bello dei numeri é che si può giocare a piacimento per fare uscire il risultato preferit… - Ray_pre : @robsalnitro Che man mano non distingue più , diventa sempre più indistinguibile Ci creiamo l’opportunità di poter… - peppobbove : @nicoematti Non può giocare lunedì perché i giocatori partono per le nazionali.... -

Ultime Notizie dalla rete : può giocare Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: la Cavese è già condannata? Dunque, una Cavese che può ancora sperare ma anche così vive una situazione disperata; certo ha due ... oggi occasione per i lariani che ospitano l'Albinoleffe mentre i piemontesi vanno a giocare a ...

Chi è Lloyd Harris? Il sudafricano che ha sconfitto Thiem: l'amore per il Tottenham e un passato nel rugby ' Ho preso in mano la racchetta molto, molto giovane e tutto quello che volevo fare era giocare anche con loro. Mia madre ha chiesto agli allenatori: 'Non è troppo giovane? Può iniziare? 'Non avevo ...

Ius soli, un libro svela i falsi miti sulla riforma della cittadinanza La Repubblica Dunque, una Cavese cheancora sperare ma anche così vive una situazione disperata; certo ha due ... oggi occasione per i lariani che ospitano l'Albinoleffe mentre i piemontesi vanno aa ...' Ho preso in mano la racchetta molto, molto giovane e tutto quello che volevo fare eraanche con loro. Mia madre ha chiesto agli allenatori: 'Non è troppo giovane?iniziare? 'Non avevo ...