Si inizia a girare The Gray Man, il film più costoso di Netflix (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono ufficialmente iniziate le riprese di The Gray Man, il nuovo film di Anthony e Joe Russo, già registi della saga degli Avengers e freschi del debutto di Cherry su Apple Tv+ (con lo Spider-man Tom Holland). Anche in questa avventura si ricongiungono con una vecchia conoscenza che faceva parte dei Vendicatori, ovvero l’ex Capitan American Chris Evans. Nel cast molti altri nomi illustri: Ryan Gosling, Ana de Armas, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Regé-Jean Page, divenuto una celebrità dopo l’esordio bollente nella serie Bridgerton. Persino il budget di The Gray Man è da record: con 200 milioni di dollari a disposizione, il film, destinato a debuttare prossimamente su Netflix, è la produzione originale più costosa mai realizzata dalla piattaforma. Basato sul ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono ufficialmentete le riprese di TheMan, il nuovodi Anthony e Joe Russo, già registi della saga degli Avengers e freschi del debutto di Cherry su Apple Tv+ (con lo Spider-man Tom Holland). Anche in questa avventura si ricongiungono con una vecchia conoscenza che faceva parte dei Vendicatori, ovvero l’ex Capitan American Chris Evans. Nel cast molti altri nomi illustri: Ryan Gosling, Ana de Armas, Jessica Henwick, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Regé-Jean Page, divenuto una celebrità dopo l’esordio bollente nella serie Bridgerton. Persino il budget di TheMan è da record: con 200 milioni di dollari a disposizione, il, destinato a debuttare prossimamente su, è la produzione originale più costosa mai realizzata dalla piattaforma. Basato sul ...

Advertising

lallaxlou : RT @fineelinexwalls: ?? L'EVENTO DI STASERA DI NIALL INIZIA ALLE 18:30 E NON ALLE 19, FATE GIRARE ?? - niallxsha : RT @fineelinexwalls: ?? L'EVENTO DI STASERA DI NIALL INIZIA ALLE 18:30 E NON ALLE 19, FATE GIRARE ?? - nialleyesvoice : ??L'EVENTO DI OGGI DI NIALL INIZIA ALLE 18:30,NON PIÙ ALLE 19:00. FATE GIRARE ?? - flicckerx : RT @fineelinexwalls: ?? L'EVENTO DI STASERA DI NIALL INIZIA ALLE 18:30 E NON ALLE 19, FATE GIRARE ?? - onlythesxwalls : RT @fineelinexwalls: ?? L'EVENTO DI STASERA DI NIALL INIZIA ALLE 18:30 E NON ALLE 19, FATE GIRARE ?? -