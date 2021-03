Shakhtar-Roma, Kornienko positivo al Covid-19. Il comunicato del club (Di mercoledì 17 marzo 2021) Positività tra le fila dello Shakhtar Donetsk.Tegola per lo Shakhtar Donetsk, alla vigilia della sfida contro la Roma in programma domani alle 18:55 e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuato, così come da protocollo dal club ucraino, è infatti emersa la positività di un membro del gruppo squadra. Si tratta di Viktor Kornienko, terzino classe 1999 che all’andata era rimasto in panchina per tutto il match. Negativo invece il resto del gruppo squadra, che sarà regolarmente disponibile. A darne notizia pochi istanti fa è stato lo stesso Shakhtar tramite un tweet."Alla vigilia del match con la Roma, la squadra ha superato i test obbligatori per Covid-19. positivo il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Positività tra le fila delloDonetsk.Tegola per loDonetsk, alla vigilia della sfida contro lain programma domani alle 18:55 e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. A seguito dell'ultimo giro di tamponi effettuato, così come da protocollo dalucraino, è infatti emersa la positività di un membro del gruppo squadra. Si tratta di Viktor, terzino classe 1999 che all’andata era rimasto in panchina per tutto il match. Negativo invece il resto del gruppo squadra, che sarà regolarmente disponibile. A darne notizia pochi istanti fa è stato lo stessotramite un tweet."Alla vigilia del match con la, la squadra ha superato i test obbligatori per-19.il ...

