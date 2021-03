Shakhtar - Roma, Kornienko positivo al Coronavirus! (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma - Nel giro di tamponi odierni effettuati dalla Uefa sui giocatori dello Shakhtar Donetsk, alla vigilia della partita contro la Roma, è stata riscontrata una positività nel gruppo squadra: si ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021)- Nel giro di tamponi odierni effettuati dalla Uefa sui giocatori delloDonetsk, alla vigilia della partita contro la, è stata riscontrata una positività nel gruppo squadra: si ...

Advertising

DiMarzio : #UEL | La probabile formazione della Roma per lo Shakhtar - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - Paroladeltifoso : Shakhtar-Roma: la partita non sarà più a porte aperte - Mediagol : Shakhtar-#Roma, Kornienko positivo al Covid-19. Il comunicato del club - Pall_Gonfiato : La diffusione del #Coronavirus a #Kiev impone la dolorosa scelta -