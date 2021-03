Shakhtar-Roma domani in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Roma affronterà lo Shakhtar nella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finali di Europa League 2020/2021. I giallorossi di Paulo Fonseca affronteranno la trasferta ucraina forti del netto 3-0 della gara di andata all’Olimpico. domani basterà non perdere con lo stesso punteggio (si andrebbe ai supplementari, con eventuali rigori) o con 4 goal di scarto: una missione decisamente non proibitiva per accedere ai quarti di finale del torneo continentale. L’incontro, in programma giovedì 18 marzo alle ore 18:55, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go, mentre non sarà prevista alcuna copertura in chiaro. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laaffronterà lonella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finali di Europa League 2020/2021. I giallorossi di Paulo Fonseca affronteranno la trasferta ucraina forti del netto 3-0 della gara di andata all’Olimpico.basterà non perdere con lo stesso punteggio (si andrebbe ai supplementari, con eventuali rigori) o con 4 goal di scarto: una missione decisamente non proibitiva per accedere ai quarti di finale del torneo continentale. L’incontro, in programma giovedì 18 marzo alle ore 18:55, sarà trasmesso su Sky e insu Sky Go, mentre non sarà prevista alcuna copertura in. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

Advertising

ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - ReteSport : ?? #PrimaPagina #ReteSport?? #ShakhtarRoma e la sfida col Napoli: Fonseca si gioca molto del suo futuro in panchina - sergeeej21 : 'Al 90% l'unica italiana a rimanere in Europa sarà la Roma' Young Boys CSKA Sofia Cluj Braga Shakhtar Donetsk e grazie ar cazzo - MomentiCalcio : #Shakhtar-#Roma, atmosfera quasi normale: 14.000 spettatori in Ucraina - NapoliCalciogol : Roma, 2021 da Europa League. Con Shakhtar e Napoli si delinea il futuro -