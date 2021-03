Shakhtar Donetsk-Roma | Luis Castro | “Non credo nei miracoli | ma nel lavoro Penso che la gente parli troppo”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Losi prepara alla sfida di Europa League contro la.Gli ucraini nella serata di giovedì se la vedranno contro i giallorossi dopo lo 0-3 subito nel corso della gara d'andata, di seguito le parole in conferenza stampa del tecnico."Ogni allenatore, compreso me stesso, può sentire maggiori pressione. Quando ho accettato di diventare l'allenatore ho accettato maggiori responsabilità. Io so perfettamente che sarà difficile, ma il calcio è il mondo delle opportunità e noi abbiamo i mezzi per sfruttarle tutte. Se tutti sanno come noi giochiamo perché nei 25 minuti finali della partita giocavamo così bene? Perché abbiamo vinto con Real e pareggiato con l'Inter se tutti sanno come giochiamo? Io nonneinel ...

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk

Domani loaffronterà in casa la Roma , per il ritorno degli ottavi di Europa League . Al sito ufficiale dei neroarancio ha parlato Marcos Antonio , centrocampista degli ucraini, della sfida ...Roma, 17 marzo 2021 - Il grande obiettivo dellosarà quello di tentare l'impresa e ribaltare il 3 - 0 dell'andata in favore della Roma . I giallorossi hanno già un piede nei quarti di finale di Europa League , ma per realizzare ...Il calciatore dello Shakhtar Donetsk Matvienko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League contro la Roma: Cosa ...SportItaliabet, il Milan tenta il colpo col Manchester United, Roma in discesa verso i quarti di finale di Europa League.