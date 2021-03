Shaka: King Of The Zulu Nation, la serie di Antoine Fuqua in produzione per Showtime (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno sguardo alla storia africana e alle origini del popolo afro-americano nella serie Shaka: King Of The Zulu Nation, diretta e prodotta da Antoine Fuqua per Showtime. Showtime ha dato ordine di produzione a Shaka: King of the Zulu Nation, serie tv drammatica prodotta e diretta da Antoine Fuqua. La serie, epico dramma incentrato sul percorso di un uomo da un'infanzia traumatica all'approdo al ruolo di re guerriero, è firmata dagli sceneggiatori Olu Odebunmi e Tolu Awosika. Shaka: King of the Zulu Nation, ispirata a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Uno sguardo alla storia africana e alle origini del popolo afro-americano nellaOf The, diretta e prodotta daperha dato ordine diof thetv drammatica prodotta e diretta da. La, epico dramma incentrato sul percorso di un uomo da un'infanzia traumatica all'approdo al ruolo di re guerriero, è firmata dagli sceneggiatori Olu Odebunmi e Tolu Awosika.of the, ispirata a ...

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Il regista #AntoineFuqua ha ricevuto il disco verde da #Showtime per la realizzazione di un suo vecchio progetto, #ShakaK… - MoviesAsbury : Il regista #AntoineFuqua ha ricevuto il disco verde da #Showtime per la realizzazione di un suo vecchio progetto,… - Daxest : Buonasera e benvenuto al neo-candidato all'Oscar Shaka King - AleRizzi82 : RT @WeCinema: E anche ?? Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin ?? #UnaDonnaPromettente di @emeraldfennell ?? @JATBMFilm di Shaka King #15m… - xsherlokid : L' Acedemy in generale avrebbe bisogno di una bellissima riforma in cui vieni effettivamente premiato per il tuo du… -