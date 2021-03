Sfrattato da Trisulti Bannon perde la testa e tuona contro l' Italia | ' Corrotti e falliti'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Graziato dal suo padrino Trump negli Stati Uniti per la truffa sulla costruzione del muro con il Messico (secondo l'accusa lui e altri mettevano in tasca le donazioni di chi sosteneva la politica ...

...Stati Uniti per la truffa sulla costruzione del muro con il Messico (secondo l'accusa lui e altri mettevano in tasca le donazioni di chi sosteneva la politica razzista) e adessoda,......inadempimento di contratti di pubbliche forniture nell'ambito dell'affidamento della gestione della Certosa diall'associazione Dhi. Nei giorni scorsi il Consiglio di Stato aveva '' ...Graziato dal suo padrino Trump negli Stati Uniti per la truffa sulla costruzione del muro con il Messico (secondo l’accusa lui e altri mettevano in tasca le donazioni di chi sosteneva la politica ...Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Inizierà l’11 novembre in Tribunale a Roma, davanti al giudice monocratico, il processo contro Benjamin Harnwell, presidente dell’associazione Dignitatis Humanae Institute ...