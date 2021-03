Serie C, Sudtirol-Modena: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Allo Stadio Druso di Bolzano in palio punti pesantissimi per il proseguo della stagione del Girone B della Serie C. I padroni di casa del Sudtirol, guidati da Stefano Vecchi, ospitano il Modena allenato da Michele Mignani in una gara che metterà certamente alla prova la caratura delle due società che, attualmente, abitano la zona alta della classifica. I biancorossi, attualmente al secondo posto a meno due dalla capolista Padova, cercano un’affermazione che darebbe entusiasmo e fiducia per attaccare la posizione dorata della graduatoria. Nelle ultime cinque partite, gli altoatesini hanno conquistato 11 punti dei 15 disponibili in virtù di tre vittorie e due pareggi. I canarini, invece, sono alla ricerca di lunghezze di platino per continuare la risalita in classifica rafforzando il quarto posto che significa playoff. I gialloblu, nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Allo Stadio Druso di Bolzano in palio punti pesantissimi per il proseguo della stagione del Girone B dellaC. I padroni di casa del, guidati da Stefano Vecchi, ospitano ilallenato da Michele Mignani in una gara che metterà certamente alla prova la caratura delle due società che, attualmente, abitano la zona alta della classifica. I biancorossi, attualmente al secondo posto a meno due dalla capolista Padova, cercano un’affermazione che darebbe entusiasmo e fiducia per attaccare la posizione dorata della graduatoria. Nelle ultime cinque partite, gli altoatesini hanno conquistato 11 punti dei 15 disponibili in virtù di tre vittorie e due pareggi. I canarini, invece, sono alla ricerca di lunghezze di platino per continuare la risalita in classifica rafforzando il quarto posto che significa playoff. I gialloblu, nelle ...

