Serie C, Pro Sesto-Pro Vercelli: le probabili formazioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Pro Sesto e Pro Vercelli di scena questo pomeriggio dalle 15.00 per la 31a giornata del campionato di Serie C girone A, al “Breda”. Squadre con una notevole differenza di classifica (19 punti), che con obiettivi diversi, approcciano alla gara odierna. Le ultime sul match. Il momento della Pro Sesto L’ultima stazione nell’altalenante campionato della Pro Sesto, ha previsto la vittoria esterna contro i rossoneri della Lucchese, battuta dal gol su calcio di rigore, realizzato da Bocic al 15’ del secondo tempo. La formazione di Parravicini, 36 punti in 29 giornate (9 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte), nelle ultime 5 giornate ha rinforzato la propria classifica con 5 punti. In casa la Pro Sesto ha lasciato a desiderare in fatto di successi, poiché dai 15 incontri al “Breda”, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Proe Prodi scena questo pomeriggio dalle 15.00 per la 31a giornata del campionato diC girone A, al “Breda”. Squadre con una notevole differenza di classifica (19 punti), che con obiettivi diversi, approcciano alla gara odierna. Le ultime sul match. Il momento della ProL’ultima stazione nell’altalenante campionato della Pro, ha previsto la vittoria esterna contro i rossoneri della Lucchese, battuta dal gol su calcio di rigore, realizzato da Bocic al 15’ del secondo tempo. La formazione di Parravicini, 36 punti in 29 giornate (9 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte), nelle ultime 5 giornate ha rinforzato la propria classifica con 5 punti. In casa la Proha lasciato a desiderare in fatto di successi, poiché dai 15 incontri al “Breda”, ha ...

