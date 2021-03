Serie C, Bari-Casertana: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parole chiave: consolidamento e assalto ai prossimi playoff che si svilupperanno a fine regular season. La Casertana di Federico Guidi, attualmente decima in classifica, cerca punti d’oro, forse insperati, per contro sorpassare il Palermo ghermendo il nono posto, ovvero l’ultimo slot disponibile per giocarsi il mini torneo promozione. Il Bari di Massimo Carrera, subentrato a stagione in corso, sta deludendo le aspettative: dopo aver perso lo scorso anno la finale contro la Reggiana, quest’anno i Galletti erano accreditati per la vittoria del girone, ma l’attuale terzo posto ha riscritto gli obiettivi dei pugliesi. I cammini delle due compagini, nonostante la differenza in graduatoria, non sono così diversi: i rossoblù hanno incamerato, nelle ultime cinque partite, quattro punti in virtù di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte; i biancorossi invece ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Parole chiave: consolidamento e assalto ai prossimi playoff che si svilupperanno a fine regular season. Ladi Federico Guidi, attualmente decima in classifica, cerca punti d’oro, forse insperati, per contro sorpassare il Palermo ghermendo il nono posto, ovvero l’ultimo slot disponibile per giocarsi il mini torneo promozione. Ildi Massimo Carrera, subentrato a stagione in corso, sta deludendo le aspettative: dopo aver perso lo scorso anno la finale contro la Reggiana, quest’anno i Galletti erano accreditati per la vittoria del girone, ma l’attuale terzo posto ha riscritto gli obiettivi dei pugliesi. I cammini delle due compagini, nonostante la differenza in graduatoria, non sono così diversi: i rossoblù hanno incamerato, nelle ultime cinque partite, quattro punti in virtù di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte; i biancorossi invece ...

Advertising

aquila7630 : Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match #Bari-#Casertana, valevole per la 31.… - bari_times : Serie B: Empoli e Monza ok, pari per Frosinone e Salernitana - Jaki1811 : RT @Aletti_Marco73: #makari a Trapani, #Minasettembre a Napoli, #lolita a Bari, #imma a Matera. @GeppiC, la scriviamo una serie su #Alghero? - Ema_poet : RT @Aletti_Marco73: #makari a Trapani, #Minasettembre a Napoli, #lolita a Bari, #imma a Matera. @GeppiC, la scriviamo una serie su #Alghero? - carlopalomar : RT @Aletti_Marco73: #makari a Trapani, #Minasettembre a Napoli, #lolita a Bari, #imma a Matera. @GeppiC, la scriviamo una serie su #Alghero? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bari 30 anni fa l'ultima volta di Diego Armando Maradona al San Paolo, che oggi è il Maradona Napoli - Bari 1 - 0 Quella partita probabilmente non sarebbe passata alla storia se non fosse stata ... Finisce in quel momento e in modo definitivo la sua avventura in Serie A. Oggi il San Paolo è lo ...

Avellino - Potenza: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio Per la 31a giornata del girone C di Serie C si affrontano Avellino e Potenza : i padroni di casa vogliono mantenere le distanze dal Bari e consolidare il secondo posto. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Il calcio d'...

Ternana-Bari 2-1: Defendi punisce i Galletti nel recupero e mette l'ipoteca sul campionato BariToday LA PRESENTAZIONE DELLA GARA E PRECEDENTI – Bari: nessuna alternativa ai 3 punti contro la Casertana… Ma per essere competitivi i biancorossi non devono commettere passi falsi contro Casertana, Paganese e Vibonese. I primi avversari sono i rossoblu campani di Guidi che puntano a d ...

Bari-Casertana, le probabili formazioni Bari-Casertana è il match del San Nicola della 31ª giornata del Girone C di Serie C. Bari che deve riscattare la sconfitta contro la Ternana ...

Napoli -1 - 0 Quella partita probabilmente non sarebbe passata alla storia se non fosse stata ... Finisce in quel momento e in modo definitivo la sua avventura inA. Oggi il San Paolo è lo ...Per la 31a giornata del girone C diC si affrontano Avellino e Potenza : i padroni di casa vogliono mantenere le distanze dale consolidare il secondo posto. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Il calcio d'...Ma per essere competitivi i biancorossi non devono commettere passi falsi contro Casertana, Paganese e Vibonese. I primi avversari sono i rossoblu campani di Guidi che puntano a d ...Bari-Casertana è il match del San Nicola della 31ª giornata del Girone C di Serie C. Bari che deve riscattare la sconfitta contro la Ternana ...