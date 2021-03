Serie C, Bari - Casertana 1 - 1. Catania ko con la Turris (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA - In campo oggi la Serie C con 19 gare per la 31ª giornata, settimo turno infrasettimanale. Nel Girone A cade la capolista Como , che sente ora il fiato sul collo delle insegitrici. In vetta al ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA - In campo oggi laC con 19 gare per la 31ª giornata, settimo turno infrasettimanale. Nel Girone A cade la capolista Como , che sente ora il fiato sul collo delle insegitrici. In vetta al ...

Advertising

sportli26181512 : #SerieC, Bari-Casertana 1-1. Catania ko con la Turris: Resta saldamente al comando del Girone C la Ternana. Nel Gir… - AngeScardigno : RT @Maggiearte: Ringrazio @RaiUno che ci sta facendo viaggiare grazie alle serie mandate in onda. Dalla Valle d'Aosta, passando per Assisi… - terninrete : Serie C, vince l’Avellino e resta a-9 dalla Ternana. Bari, altra delusione, solo un pareggio con la Casertana… - lorenzoniadrian : Serie C, vince l’Avellino e resta a-9 dalla Ternana. Bari, altra delusione, solo un pareggio con la Casertana… - sportavellino : I risultati - Ternana a valanga, la Casertana frena il Bari - -