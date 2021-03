Serie A VPL su Xbox: Yolown parte con un più che tennistico 7-0 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non solo PS4: è partito lunedì anche il campionato VPL su Xbox. In una Serie A sostanzialmente rivoluzionata (si legga il pezzo che scrivemmo in merito, qualora si voglia saperne di più) c’è una cosa che non cambia (rispetto all’anno scorso, ma anche rispetto alla Serie A su PS4 dove i campioni in carica sono partiti alla grande): Yolown Esports va fortissimo. LEGGI ANCHE => Serie A VPL su Xbox ai blocchi di partenza: tutte le squadre partecipanti e albo d’oro E’ soltanto la prima di trenta gare e quindi potremo vederne delle belle, ma se il buon giorno si vede dal mattino – per i campioni in carica potrebbe essere un ottimo giorno. Un risultato piucchettenistico contro XXVanguard, giunti ottavi al termine dello scorso campionato. La compagine ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non solo PS4: è partito lunedì anche il campionato VPL su. In unaA sostanzialmente rivoluzionata (si legga il pezzo che scrivemmo in merito, qualora si voglia saperne di più) c’è una cosa che non cambia (rispetto all’anno scorso, ma anche rispetto allaA su PS4 dove i campioni in carica sono partiti alla grande):Esports va fortissimo. LEGGI ANCHE =>A VPL suai blocchi dinza: tutte le squadrecipanti e albo d’oro E’ soltanto la prima di trenta gare e quindi potremo vederne delle belle, ma se il buon giorno si vede dal mattino – per i campioni in carica potrebbe essere un ottimo giorno. Un risultato piucchettenistico contro XXVanguard, giunti ottavi al termine dello scorso campionato. La compagine ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPL Carrarese eSports, questa sera semifinale playoff per la Serie B VPL Dopo un ottimo campionato sempre nelle posizioni di vertice e concluso in quinta posizione, la formazione virtuale azzurra si giocherà in queste due serate l'accesso alla Serie B VPL, lega nella ...

LND eSport - La Lega Nazionale Dilettanti lancia il SaturDay Live Show ... primo format di intrattenimento ideato e prodotto insieme al partner tecnologico VPL Italy e ...del "Campionato d'Italia" alla PlayStation oltre ad aver collaborato con club che vanno dalla serie A ...

