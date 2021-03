Serie A VPL su PS4, partenze shock: Evolute schiacciasassi, male Reghium. Sei a punteggio pieno (Di mercoledì 17 marzo 2021) C’era grande attesa per l’inizio di questo settimo campionato made in VPL, anche e soprattutto da parte nostra per la possibilità di iniziare a narrare le gesta dei team coinvolti. E c’è chi parte subito col botto: parliamo dei campioni in carica di Evolute Gaming, capaci di vincere le prime due gare con punteggi quasi tennistici. 4-0 e 5-0, a testimonianza che sono loro l’unidici da battere. E se il risultato alla seconda contro Corona Esports era tutto sommato preventivabile (non magari lo scarto, ma si trattava dello scontro tra una neopromossa – che ha perso entrambi i match – e i campioni in carica), il risultato alla prima può rappresentare una sorpresa perché giunto contro Reghium MDG, l’anno scorso giunto secondo a soli 5 punti dalla capolista (e a ben +16 sulla terza). LEGGI ANCHE => Serie A VPL su PS ai blocchi di ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 17 marzo 2021) C’era grande attesa per l’inizio di questo settimo campionato made in VPL, anche e soprattutto da parte nostra per la possibilità di iniziare a narrare le gesta dei team coinvolti. E c’è chi parte subito col botto: parliamo dei campioni in carica diGaming, capaci di vincere le prime due gare con punteggi quasi tennistici. 4-0 e 5-0, a testimonianza che sono loro l’unidici da battere. E se il risultato alla seconda contro Corona Esports era tutto sommato preventivabile (non magari lo scarto, ma si trattava dello scontro tra una neopromossa – che ha perso entrambi i match – e i campioni in carica), il risultato alla prima può rappresentare una sorpresa perché giunto controMDG, l’anno scorso giunto secondo a soli 5 punti dalla capolista (e a ben +16 sulla terza). LEGGI ANCHE =>A VPL su PS ai blocchi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPL Carrarese eSports, questa sera semifinale playoff per la Serie B VPL Dopo un ottimo campionato sempre nelle posizioni di vertice e concluso in quinta posizione, la formazione virtuale azzurra si giocherà in queste due serate l'accesso alla Serie B VPL, lega nella ...

LND eSport - La Lega Nazionale Dilettanti lancia il SaturDay Live Show ... primo format di intrattenimento ideato e prodotto insieme al partner tecnologico VPL Italy e ...del "Campionato d'Italia" alla PlayStation oltre ad aver collaborato con club che vanno dalla serie A ...

