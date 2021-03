Serie A, Torino-Sassuolo: Nicola ritrova Belotti, De Zerbi senza Locatelli. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto pronto per Torino-Sassuolo.Alle ore 15, allo Stadio "Olimpico-Grande Torino", andrà in scena il recupero della 24esima giornata di Serie A. La sfida, rinviata lo scorso 25 febbraio a causa del focolaio di Covid-19 scoppiato nello spogliatoio granata, sarà trasmessa da Sky Sport (canali 202 e 251) e in streaming sull'applicazione SkyGo riservata agli abbonati.Dopo la sconfitta maturata contro l'Inter di Antonio Conte, gli uomini di Davide Nicola cercheranno i tre punti, importanti in chiave salvezza. Una vittoria per dare continuità al successo conquistato contro l'Hellas Verona: è questo, invece, l'obiettivo della compagine neroverde. Di seguito, le formazioni ufficiali.Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio "Olimpico-Grande", andrà in scena il recupero della 24esima giornata diA. La sfida, rinviata lo scorso 25 febbraio a causa del focolaio di Covid-19 scoppiato nello spogliatoio granata, sarà trasmessa da Sky Sport (canali 202 e 251) e in streaming sull'applicazione SkyGo riservata agli abbonati.Dopo la sconfitta maturata contro l'Inter di Antonio Conte, gli uomini di Davidecercheranno i tre punti, importanti in chiave salvezza. Una vittoria per dare continuità al successo conquistato contro l'Hellas Verona: è questo, invece, l'obiettivo della compagine neroverde. Di seguito, le(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, ...

