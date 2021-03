Serena Grandi e il dramma del cancro: «Ho perso un seno, mi hanno rovinato la vita» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non una vita facile, tutta “rose e fiori”, quella di Serena Grandi, all’anagrafe Serena Faggioli, attrice e personaggio tv, che ha raggiunto la massima popolarità negli anni ottanta grazie ad alcune pellicole del cinema erotico italiano. La 63enne bolognese, nota per aver recitato anche in film come “Radiofreccia”, “Una sconfinata giovinezza” e “La Grande bellezza”, qualche tempo fa ha parlato a cuore aperto della sua malattia. «Avevo un tumore al seno e non se ne sono accorti. Mi hanno rovinato la vita, la mia grande bellezza è svanita», ha dichiarato lei ospite della trasmissione ’I Fatti Vostri, provata soprattutto per la diagnosi giunta in ritardo. Serena Grandi malattia: «Avevo un tumore e non ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non unafacile, tutta “rose e fiori”, quella di, all’anagrafeFaggioli, attrice enaggio tv, che ha raggiunto la massima popolarità negli anni ottanta grazie ad alcune pellicole del cinema erotico italiano. La 63enne bolognese, nota per aver recitato anche in film come “Radiofreccia”, “Una sconfinata giovinezza” e “La Grande bellezza”, qualche tempo fa ha parlato a cuore aperto della sua malattia. «Avevo un tumore ale non se ne sono accorti. Mila, la mia grande bellezza è svanita», ha dichiarato lei ospite della trasmissione ’I Fatti Vostri, provata soprattutto per la diagnosi giunta in ritardo.malattia: «Avevo un tumore e non ...

