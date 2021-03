Sentenza storica in Giappone: i matrimoni omosessuali non sono incostituzionali (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per la prima volta in Giappone un tribunale ha stabilito che i matrimoni omosessuali non sono considerabili incostituzionali. Così si legge nella Sentenza della giudice Tomoko Takebe della Corte di Sapporo. Un verdetto storico nel Sol Levante e che potrà dare origine a cambiamenti epocali nella società Giapponese. Nella formulazione della Sentenza, la giudice ha posto l’accento sulla violazione dell’articolo 14 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza degli individui davanti alla legge: “L’orientamento sessuale non è qualcosa che una persona può scegliere e cambiare a proprio piacimento”, ha stabilito la giudice che ha anche ammonito il Governo circa la sua incapacità “di garantire alle coppie dello stesso sesso anche una minima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per la prima volta inun tribunale ha stabilito che inonconsiderabili. Così si legge nelladella giudice Tomoko Takebe della Corte di Sapporo. Un verdetto storico nel Sol Levante e che potrà dare origine a cambiamenti epocali nella societàse. Nella formulazione della, la giudice ha posto l’accento sulla violazione dell’articolo 14 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza degli individui davanti alla legge: “L’orientamento sessuale non è qualcosa che una persona può scegliere e cambiare a proprio piacimento”, ha stabilito la giudice che ha anche ammonito il Governo circa la sua incapacità “di garantire alle coppie dello stesso sesso anche una minima ...

