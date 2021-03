Sei arresti a Taranto per la truffa delle mascherine alla Regione Lazio I Dpi provenivano da Cina e Turchia ma senza certificazioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 marzo 2021)domiciliari aeseguiti dGuardia di Finanza per 6 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alle truffe per le forniture di dispositivi di protezione individuale (camici esoprattutto) nei confronti della Protezione Civile dellae di altre imprese, al riciclaggio e all’autoriciclaggio. Sottoposto a sequestro preventivo il provento illecito, pari a circa 4 milioni di euro. Nelle fasi più critiche della prima ondata pandemica, una società ionica facente capo a uno degli indagati, si era proposta di fornire DpiProtezione Civile dellanecessari per far fronte al rischio di contagio. A fronte dei contratti sottoscritti, l’impresa che fino al mese di marzo ...