“Se lo capisce presto, bene. Se lo capisce tardi, si arrangia”: Arisa metaforica sul possibile ritorno col fidanzato (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ex fidanzato di Arisa, Andrea Di Carlo, subito dopo l’intervista rilasciata da Arisa a Mara Venier durante ‘Domenica In’, ha dichiarato pubblicamente di aver annullato il matrimonio e anche di aver ripreso l’anello (di cui Arisa diede sfoggio social). LEGGI ANCHE => Nozze annullate per Arisa e Andrea Di Carlo: lacrime a Domenica In LEGGI ANCHE => Arisa in crisi con il fidanzato – manager? E’ giallo su un anello prima rifiutato e poi ritornato al dito Intervistata dal ‘Corriere della Sera’, Arisa è tornata sulla vicenda. E dopo aver detto che Andrea si è arrabbiato perché non è stato menzionato mentre parlava della sua vita durante l’intervista di domenica con Mara Venier, ha aggiunto: “Io ho messo anche delle stories su ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’exdi, Andrea Di Carlo, subito dopo l’intervista rilasciata daa Mara Venier durante ‘Domenica In’, ha dichiarato pubblicamente di aver annullato il matrimonio e anche di aver ripreso l’anello (di cuidiede sfoggio social). LEGGI ANCHE => Nozze annullate pere Andrea Di Carlo: lacrime a Domenica In LEGGI ANCHE =>in crisi con il– manager? E’ giallo su un anello prima rifiutato e poi ritornato al dito Intervistata dal ‘Corriere della Sera’,è tornata sulla vicenda. E dopo aver detto che Andrea si è arrabbiato perché non è stato menzionato mentre parlava della sua vita durante l’intervista di domenica con Mara Venier, ha aggiunto: “Io ho messo anche delle stories su ...

