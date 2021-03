Se la prendono tutti con Meghan ma il vero burattinaio è Harry (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fiumi di parole su Meghan la cattiva, la manipolatrice, colei che ha voluto gettar fango sulla Casa reale inglese con la complicità di Oprah Winfrey, la celebre conduttrice americana, e il principe Harry al suo fianco. Ma chi ha usato chi? Chi ha davvero tirato i fili dell'operazione? Certo, Oprah e Megan sembrano essere grandi amiche (la giornalista era invitata alle nozze) e sono vicine di casa in California, a Santa Barbara. Insomma, dal prendere insieme un aperitivo in giardino ad architettare un'intervista esplosiva il passo è stato breve. Tra l'altro la Oprah ha ripescato e preso come modello un'intervista famosa di Diana rilasciata alla Bbc nel 1995. E l'ha riadattata per la duchessa del Sussex. E mentre sulla stampa di mezzo mondo rimbalzavano le accuse di bullismo rivolte proprio contro Meghan dai suoi ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Fiumi di parole sula cattiva, la manipolatrice, colei che ha voluto gettar fango sulla Casa reale inglese con la complicità di Oprah Winfrey, la celebre conduttrice americana, e il principeal suo fianco. Ma chi ha usato chi? Chi ha davtirato i fili dell'operazione? Certo, Oprah e Megan sembrano essere grandi amiche (la giornalista era invitata alle nozze) e sono vicine di casa in California, a Santa Barbara. Insomma, dal prendere insieme un aperitivo in giardino ad architettare un'intervista esplosiva il passo è stato breve. Tra l'altro la Oprah ha ripescato e preso come modello un'intervista famosa di Diana rilasciata alla Bbc nel 1995. E l'ha riadattata per la duchessa del Sussex. E mentre sulla stampa di mezzo mondo rimbalzavano le accuse di bullismo rivolte proprio controdai suoi ex ...

