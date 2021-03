Scuola, riaperture dopo Pasqua? Ecco cosa dicono gli esperti (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Ritorno in presenza e in sicurezza il prima possibile”, ha garantito il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Associazioni, genitori e studenti chiedono la riapertura degli istituti subito dopo le festività Pasquali. Miozzo, dopo aver coordinato il comitato scientifico, supporterà il ministero per la raccolta di dati relativi alla pandemia nel sistema scolastico Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Ritorno in presenza e in sicurezza il prima possibile”, ha garantito il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Associazioni, genitori e studenti chiedono la riapertura degli istituti subitole festivitàli. Miozzo,aver coordinato il comitato scientifico, supporterà il ministero per la raccolta di dati relativi alla pandemia nel sistema scolastico

