Scuola | direttrice Orizzonte scuola | ‘piani individualizzati per il recupero a settembre’**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Piani individualizzati per il recupero a settembre perché "su un eventuale prolungamento dell'anno scolastico per il recupero degli apprendimenti a Giugno, il problema non risiede tanto nella quantità di giorni di lezione da svolgere". E' l'opinione di Eleonora Fortunato, direttrice responsabile di Orizzonte scuola, testata giornalistica online specializzata, leader del settore, che all'Adnkronos sul tema modifica calendario commenta: "Probabilmente la soluzione più idonea sarebbe quella di avviare modalità di recupero ad inizio del prossimo anno scolastico con l'attivazione di piani individualizzati così come già avvenuto ad inizio di quest'anno scolastico".(di Roberta Lanzara)

