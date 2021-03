Scrittore affetto da sclerosi multipla: "Aspetto da ore il mio turno per il vaccino" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "Sono in fila da quasi quattro ore, in piedi, ad aspettare il mio turno per il vaccino, che era previsto per mezzogiorno. C'è pochissimo distanziamento e qualcuno mi alita addosso, ho dovuto chiedere di allontanarsi. Penso soprattutto ai vecchietti in piedi, sotto il sole, senza la possibilità di sedersi". Giacomo Cacciatore è uno Scrittore di 54 anni affetto da sclerosi multipla. E con alcune difficoltà dovute alla malattia. Oggi è il suo turno per il vaccino presso l'hub realizzato alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Era prenotato per le 12. Ma è ancora in fila. "Devo lottare per avere un po' di distanziamento - dice all'Adnkronos - adesso ci hanno fatto entrare da una porta laterale della Fiera del Mediterraneo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "Sono in fila da quasi quattro ore, in piedi, ad aspettare il mioper il, che era previsto per mezzogiorno. C'è pochissimo distanziamento e qualcuno mi alita addosso, ho dovuto chiedere di allontanarsi. Penso soprattutto ai vecchietti in piedi, sotto il sole, senza la possibilità di sedersi". Giacomo Cacciatore è unodi 54 annida. E con alcune difficoltà dovute alla malattia. Oggi è il suoper ilpresso l'hub realizzato alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Era prenotato per le 12. Ma è ancora in fila. "Devo lottare per avere un po' di distanziamento - dice all'Adnkronos - adesso ci hanno fatto entrare da una porta laterale della Fiera del Mediterraneo e ...

