Scrittore affetto da sclerosi multipla: "Aspetto da ore il mio turno per il vaccino" (Di mercoledì 17 marzo 2021) "Sono in fila da quasi quattro ore, in piedi, ad aspettare il mio turno per il vaccino, che era previsto per mezzogiorno. C'è pochissimo distanziamento e qualcuno mi alita addosso, ho dovuto chiedere di allontanarsi. Penso soprattutto ai vecchietti in piedi, sotto il sole, senza la possibilità di sedersi". Giacomo Cacciatore è uno Scrittore di 54 anni affetto da sclerosi multipla. E con alcune difficoltà dovute alla malattia. Oggi è il suo turno per il vaccino presso l'hub realizzato alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Era prenotato per le 12. Ma è ancora in fila. "Devo lottare per avere un po' di distanziamento – dice all'Adnkronos – adesso ci hanno fatto entrare da una porta laterale della Fiera del Mediterraneo e ci troviamo su una ...

