Screzi marittimi tra Iran e Israele nel Mediterraneo orientale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La porta-containeriana “Shahre Kord” mercoledì 10 marzo stava transitando tra le acque (sensibili) delscendendo da Latakia (feudo assadista in Siria, dove l’cerca di capitalizzare il decennale e sanguinoso intervento per salvare il regime) e diretta “in Europa”, quando a un tratto il suo capitano ha segnalato un improvviso – e incomprensibile – incendio a bordo. Ha provato a dare la posizione esatta, ma non ci è riuscito subito, perché s’è accorto di essere isolato: il Gps continuava a non funzionare da mezz’ora. Poi dopo 15 minuti ha ripreso ad andare, e si è accorto d’essere esattamente a 33.915° N, 33.536° E. Detto a spanne, tra Cipro, Libano e nord di. Secondo gliiani non ci sono dubbi, quanto successo alla Shahre Kord è stato un ...