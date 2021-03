Scoppia anche il caos medici: vogliono lo scudo penale, temono conseguenze in caso di morti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tema del giorno non è solo la presunta pericolosità del vaccino AstraZeneca, ma anche lo scudo penale per tutelare i medici che i medici che effettuano i vaccini, in generale, dalla possibilità che siano esposti a conseguenze penali in caso di malesseri o morte dei pazienti. Un’ipotesi del resto confermata anche dalle indagini, aperte a carico dei sanitari, anche se solo come atto dovuto, a seguito della morte di pazienti in Sicilia dopo l’inoculazione del siero di AstraZeneca. Lo scudo penale per i medici che fanno il vaccino AstraZeneca (e non solo) Sull’ipotesi di uno scudo penale, sancito per decreto legge, che tuteli il lavoro dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tema del giorno non è solo la presunta pericolosità del vaccino AstraZeneca, maloper tutelare iche iche effettuano i vaccini, in generale, dalla possibilità che siano esposti apenali indi malesseri o morte dei pazienti. Un’ipotesi del resto confermatadalle indagini, aperte a carico dei sanitari,se solo come atto dovuto, a seguito della morte di pazienti in Sicilia dopo l’inoculazione del siero di AstraZeneca. Loper iche fanno il vaccino AstraZeneca (e non solo) Sull’ipotesi di uno, sancito per decreto legge, che tuteli il lavoro dei ...

