Scoperto il codice segreto con cui Netflix nascondeva le sue serie crime (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sapevate che Netflix nascondeva un codice segreto? A quanto pare bastano 4 numeri precisi per trovare qualsiasi serie si desideri vedere… Per tutti gli appassionati di gialli e serie crime, Netflix sicuramente offre una varia gamma di film e documentari: da serie come Tiger King (che ha appassionato molti utenti durante il lockdown) al recentissimo crime Scene: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sapevate cheun? A quanto pare bastano 4 numeri precisi per trovare qualsiasisi desideri vedere… Per tutti gli appassionati di gialli esicuramente offre una varia gamma di film e documentari: dacome Tiger King (che ha appassionato molti utenti durante il lockdown) al recentissimoScene: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

maeltinpot : Uuh Mermal Metal ha scoperto il suo nome in codice, è proprio sveglio il ragazzo - mygodhowstupid : RT @ciccio_co: Quando noi abbiamo saputo che Ermellino Metallico ha scoperto il suo nome in codice su Twitter - jemenfous_s : RT @ciccio_co: Quando noi abbiamo saputo che Ermellino Metallico ha scoperto il suo nome in codice su Twitter - ciccio_co : Quando noi abbiamo saputo che Ermellino Metallico ha scoperto il suo nome in codice su Twitter - avvocatorinaldi : Ho scoperto che da un mese usavo #mascherine #ffp2 con codice #CE2163, di quelle non a norma per intenderci. Nel fr… -