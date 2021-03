Scontro Washington-Mosca | Biden | “Putin assassino | pagherà” per aver provato a influenzare le elezioni

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Può una semplice domanda incrinare un già fragile rapporto tra superpotenze? A quanto pare, sì. Perché “le parole sono importanti”, direbbe qualcuno. In un’intervista di oggi, mercoledì 17 marzo, il presidente degli Stati Uniti Joeha detto di ritenere il presidente russo Vladimirun. O meglio, rispondendo alla domanda di un giornalista dell’emittente di Abc News: “Lei conosce, pensa sia un killer?”,si è lasciato andare in un “Sì, lo penso”. Sullo sfondo, ma non troppo, la vicenda di Alexej Navalny, l’oppositore diavvelenato in agosto e condannato a tre anni e mezzo di carcere. Il tutto all’indomani della diffusione di un rapporto del National Intelligence Council, in cui viene sostenuto che la Russia avrebbe cercato di aiutare Donald Trump ...

Agenzia ANSA

