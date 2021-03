Sconcerti: «Ormai in Italia l’unico obiettivo è il quarto posto, i soldi» (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il risultato di Madrid è chiaro come l’ intera fase attuale della Champions per il calcio Italiano”. Mario Sconcerti perdona l’Atalanta ma non il calcio Italiano, dopo l’eliminazione dalla Champions di tutte le squadre di Serie A (mancherebbe ancora la Lazio, ma insomma…). Il problema, scrive sul Corriere della Sera, è “in Italia non si gioca più per vincere. Si gioca solo per i soldi che garantisce il quarto posto”. «Da molti anni, direi da tutto il periodo in cui la Juve ha tolto concorrenza agli avversari, in Italia nessuno gioca più per vincere. Rassegnati alla Juve, abbiamo fatto diventare il quarto posto il vero obiettivo di tutti. Per molto tempo anche di Milano, da cui è sempre dipesa la vera ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Il risultato di Madrid è chiaro come l’ intera fase attuale della Champions per il calciono”. Marioperdona l’Atalanta ma non il calciono, dopo l’eliminazione dalla Champions di tutte le squadre di Serie A (mancherebbe ancora la Lazio, ma insomma…). Il problema, scrive sul Corriere della Sera, è “innon si gioca più per vincere. Si gioca solo per iche garantisce il”. «Da molti anni, direi da tutto il periodo in cui la Juve ha tolto concorrenza agli avversari, innessuno gioca più per vincere. Rassegnati alla Juve, abbiamo fatto diventare ilil verodi tutti. Per molto tempo anche di Milano, da cui è sempre dipesa la vera ...

