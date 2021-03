Sci alpino | Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa Il palmares dell’azzurra | spicca un oro olimpico

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha vinto ladel2021 dilibera e arricchisce così il suodi lusso. La bergamasca ha conquistato la Sfera di Cristallo al termine di una stagione caratterizzata da quattro vittorie e un secondo posto in questa specialità, anche se purtroppo ha dovuto fare i conti con un infortunio che le ha impedito di partecipare ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo. L’azzurra mette le mani sul trofeo per la seconda volta in carriera dopo quello portato a casa nel 2018, anno in cui conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra portacolori vanta anche undici successi indele due podi iridati (argento in superG nel 2019 e bronzo in gigante nel 2017). Di seguito il ...