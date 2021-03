Sci alpino, cancellate le discese di Lenzerheide! Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di specialità (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto come previsto. Dopo tre tentativi di disputare le prove cronometrate andati a vuoto, le due discese delle Finali di Coppa del Mondo di sci a Lenzerheide, in Svizzera, sono state definitivamente cancellate. Causa abbondanti nevicate e vento. Dal punto di vista strettamente italiano la notizia è più che favorevole, con Sofia Goggia che quindi vince per la seconda volta la sfera di cristallo di specialità, in discesa, dopo quella del 2017-2018. Solo cinque gare disputare per lei in stagione, ma che gare: un secondo posto e quattro vittorie! Tra l’altro, per la prima volta l’Italia femminile conquista due coppe di specialità con due atlete diverse nella stessa stagione, Goggia appunto e Bassino (gigante), mentre lo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto come previsto. Dopo tre tentativi di disputare le prove cronometrate andati a vuoto, le duedelle Finali dideldi sci a Lenzerheide, in Svizzera, sono state definitivamente. Causa abbondanti nevicate e vento. Dal punto di vista strettamente italiano la notizia è più che favorevole, conche quindiper la seconda volta la sfera di cristallo di, in discesa, dopo quella del 2017-2018. Solo cinque gare disputare per lei in stagione, ma che gare: un secondo posto e quattro vittorie! Tra l’altro, per la prima volta l’Italia femminile conquista due coppe dicon due atlete diverse nella stessa stagione,appunto e Bassino (gigante), mentre lo ...

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - OA_Sport : Trionfo, per #SofiaGoggia. Meno per lo sci... #Sci #EurosportSCI #FisAlpine - gianmilan76 : E così sia. Ma, cara FIS, adesso è ora di cambiare. Da venerdì il tempo è bello, sarebbe bastato poter spostare tut… - ValserianaNews : Sci alpino: Sci club 13 Clusone impegnato nelle gare di fine stagione - Valseriana News - zazoomblog : Sci alpino Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se…Tutte le combinazioni - #alpino #Sofia #Goggia… -